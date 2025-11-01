Детали об украинских солдатах на Яворовском полигоне передал разведчик ВСУ

Владимир Ли также сообщил координаты локаций полигона

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Пленный разведчик 154-й бригады ВСУ Владимир Ли дал детальную информацию о подготовке личного состава, в том числе иностранных наемников, на территории Яворовского полигона на Украине.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Много личного состава тренируется на Яворовском полигоне. Там медицину проходят, штурм зданий многоэтажных, передвижение по лестнице, штурм окопов. Как правильно носить бронежилет, как правильно автомат носить, заряжать патроны, передвигаться", - рассказал ТАСС пленный.

По его словам, численность новобранцев на полигоне колеблется, в среднем, от 200 до 400 человек. Как уточнили ТАСС в российских силовых структурах, Ли также дал координаты локаций полигона.