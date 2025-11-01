Над регионами России за ночь сбили 98 украинских БПЛА

Из них 45 дронов уничтожили над Белгородской областью

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 98 украинских беспилотников над регионами России.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 31 октября до 07:00 1 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов: 45 БПЛА - над территорией Белгородской области, 12 БПЛА - над территорией Самарской области, 11 БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе 6 БПЛА, летевших на Москву, по 10 БПЛА - над территориями Воронежской и Ростовской областей, 4 БПЛА - над территорией Тульской области, по 2 БПЛА - над территориями Липецкой и Рязанской областей и по 1 БПЛА - над территориями Курской и Калужской областей", - сообщили в военном ведомстве.