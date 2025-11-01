ТАСС: у Старого Салтова уничтожили расположение батальона ВСУ

Комбинированный удар разбил расположение 1 222-го отдельного батальона

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Комбинированным ударом в районе Старого Салтова Харьковской области уничтожено расположение 1 222-го отдельного батальона ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В районе Старого Салтова Харьковской области комбинированным ударом уничтожено расположение 1 222-го отдельного батальона. Личный состав батальона был прикомандирован к 16 армейскому корпусу ВСУ", - сказал собеседник агентства.