ТАСС: отправленные на "мясные штурмы" под Сумами подразделения ВСУ уничтожены

Речь о подразделениях 71-й отдельной егерской бригады и 225-го отдельного штурмового полка, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Командование ВСУ, отправив подразделения бригады и полка на "мясные штурмы" в Сумской области, практически полностью их уничтожило. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении командование ВСУ в "мясных штурмах" практически полностью сточило подразделения 71-й отдельной егерской бригады и 225-го отдельного штурмового полка", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что доукомплектование штурмовых групп происходит за счет личного состава 68-го отдельного стрелкового батальона.