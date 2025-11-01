Южная группировка уничтожила 11 пунктов управления БПЛА ВСУ у Константиновки

Также ВС России ликвидировали наземный транспортный роботехнический комплекс и квадроцикл противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск ликвидировали порядка 11 пунктов управления беспилотниками противника и не менее 30 украинских боевиков на константиновском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"В ДНР в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе н. п. Константиновка операторами БПЛА Южной группировки войск было обнаружено 11 пунктов управления БПЛА с военнослужащими ВСУ. Незамедлительно было принято решение об их уничтожении. В результате нанесения по ним ударов артиллерии и применения FPV-дронов пункты управления БПЛА и не менее 30 солдат ВСУ были уничтожены", - говорится в сообщении.

Кроме того, операторы дронов уничтожили наземный транспортный роботехнический комплекс и квадроцикл противника.