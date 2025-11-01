ТАСС: в Купянске уничтожили замкомандира бригады ВСУ

В российских силовых структурах сообщили, что командование ВСУ этот факт скрывает, потому что тем самым косвенно признает "котел" в населенном пункте

КУРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Заместитель командира 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожен в Купянске Харьковской области. Информацию об этом, полученную из радиоперехватов ВСУ, предоставили ТАСС российские силовые структуры.

"Данные подтверждают уничтожение заместителя командира 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Погиб на переправе в Купянске в результате удара нашего FPV-дрона по его бронеавтомобилю", - отметил собеседник.

По причине интенсивного огневого воздействия ВКС РФ и артиллерии военные ВСУ не успели довезти своего тяжелораненого заместителя до медчасти. Командование ВСУ этот факт скрывает, потому что тем самым косвенно признает "котел" в Купянске.

Как заявлял официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, заявление МИД Украины, запрещающее иностранным и украинским СМИ пытаться попасть к находящимся в "котлах" военным ВСУ через освобожденную Россией территорию, "стало официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске". Он отмечал, что запрет на въезд в эти "котлы" по коридорам, предоставленным Минобороны России, журналистам иностранных и украинских СМИ необходим киевскому режиму для сокрытия реального положения дел на фронте и обмана международной общественности и жителей Украины.