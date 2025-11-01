Экс-военный ВСУ заявил, что люди на Украине запуганы киевским режимом

Народ "устал от войны" и боится принудительной мобилизации, считает доброволец из батальона имени Максима Кривоноса с позывным Маршал

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Народ Украины устал от войны, но он "зомбирован" режимом Зеленского и запуган им, в том числе принудительной мобилизацией. Об этом сообщил журналистам бывший военнослужащий ВСУ, доброволец из батальона имени Максима Кривоноса с позывным Маршал.

"Сейчас все люди зомбированы этим режимом Зеленского, который весь народ держит в страхе, бусифицирует их, мобилизация эта принудительная. Просто людей запугали, просто не дают выбора. Они устали [от войны], очень устали. Нельзя так просто взять человека и запихнуть [в автобус], это против правил, просто беззаконие", - сказал он.

Батальон имени Максима Кривоноса, сформированный из добровольцев из числа бывших украинских военнослужащих, создан в октябре 2023 года. Он был задействован при обороне Кременной, в боях за Авдеевку, Селидово, Очеретино и другие населенные пункты ДНР. Сейчас добровольцы выполняют боевые задачи на красноармейском направлении.