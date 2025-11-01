Окруженные в Красноармейске украинские военные начали сдаваться в плен

Как рассказал военный ВСУ Вячеслав Кревенко, Украина на этом участке пыталась организовать оборону

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие из числа окруженных в Красноармейске (украинское название - Покровск) начали сдаваться в плен. Минобороны России предоставило показания пленных.

Как рассказал военный ВСУ Вячеслав Кревенко, который попал в плен в районе Красноармейска ДНР, ВСУ на этом участке пытались организовать оборону.

"Я понял, что командир нас давно бросил. Мы с напарником пытались организовать оборону в частном доме. Но потом решили, что лучше сдаться. Потому что нет смысла сопротивляться. Нас предал командир. Смысла вообще не было", - сказал Кревенко.