Окруженные в Красноармейске украинские военные начали сдаваться в плен
Редакция сайта ТАСС
13:01
обновлено 13:09
МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие из числа окруженных в Красноармейске (украинское название - Покровск) начали сдаваться в плен. Минобороны России предоставило показания пленных.
Как рассказал военный ВСУ Вячеслав Кревенко, который попал в плен в районе Красноармейска ДНР, ВСУ на этом участке пытались организовать оборону.
"Я понял, что командир нас давно бросил. Мы с напарником пытались организовать оборону в частном доме. Но потом решили, что лучше сдаться. Потому что нет смысла сопротивляться. Нас предал командир. Смысла вообще не было", - сказал Кревенко.