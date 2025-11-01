Пленный из ВСУ назвал самоубийством попытки вырваться из Красноармейска
13:17
обновлено 13:25
МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Военный Вооруженных сил Украины, сдавшийся в плен в Красноармейске, Станислав Ткаченко назвал самоубийством попытки выйти из окружения российских войск.
"Фактически мы были в окружении. Нас закрыли за неделю до этого. Просили свое руководство вывести нас. Они отвечали, что ситуация наладится, поменяем, выйдете. Так никто ничего не предпринял. Мы не пробовали прорваться к своим, так как понимали это самоубийство, шансов не было", - сказал Ткаченко.
На видео, предоставленном Минобороны, он добавил, что обстановка в Красноармейске очень тяжелая и не позволяет вывозить раненых и погибших.