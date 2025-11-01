Над регионами России уничтожили шесть украинских БПЛА за три часа

Беспилотники сбили в период с 14:00 до 17:00 мск

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями за три часа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"С 14:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре - над территорией Белгородской области и по одному - над территориями Брянской и Курской областей", - сказали в военном ведомстве.