Белоусов: атомная подлодка "Хабаровск" пройдет цикл морских испытаний

Министр обороны России пожелал экипажу и сдаточной команде их успешного проведения

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Атомная подводная лодка "Хабаровск" пройдет цикл морских испытаний. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на церемонии вывода из эллинга атомной подлодки в Северодвинске.

"Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании подлодки, за добросовестную и качественную работу. Кораблю еще предстоит пройти цикл морских испытаний. Желаю экипажу и сдаточной команде их успешного проведения", - сказал Андрей Белоусов.

Министр обороны РФ подчеркнул, что носитель подводного оружия и роботизированных средств позволит успешно решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России и защите ее национальных интересов в разных районах мирового океана.