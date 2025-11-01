Эксперт Михайлов: подлодка "Хабаровск" является носителем "Посейдона"

Ее спуск был ожидаемым событием, заявил руководитель Бюро военно-политического анализа

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Спущенная на воду атомная подводная лодка (АПЛ) "Хабаровск" является носителем подводного аппарата "Посейдон" с ядерными силовыми установками. Об этом ТАСС заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

"Это событие было ожидаемо уже несколько дней, проходила информация, что спуск АПЛ "Хабаровск" на воду будет назначен 1 ноября. Подлодка является носителем глубоководного аппарата нового типа - стратегического ядерного оружия "Посейдон", - сообщил Михайлов.

Эксперт подчеркнул, что, когда о проекте "Посейдон" стало известно в 2018 году в ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, "этот аппарат казался футуристичным, чем-то из научной фантастики". "Опять же, через год была спущена на воду подводная лодка "Белгород", которая стала первым носителем глубоководных аппаратов "Посейдон". Тогда тоже было много пересудов и мнений, в том числе в зарубежной военной прессе, якобы это единоразовые изделия. Сегодняшняя новость подтверждает то, что эти новейшие средства расширяют линейку наших средств ядерного сдерживания и, по сути, уже вышли на производственный уровень", - отметил Михайлов.

Специалист добавил, что спуск на воду АПЛ - второго носителя "Посейдонов" является дополнительным сигналом о недопустимости оказания давления на Россию. "То есть, уже отлажено производство этих аппаратов и мы можем надеяться на то, что наши стратегические Северный и Тихоокеанский флоты в ближайшие годы пополнятся новыми субмаринами-носителями новейших "Посейдонов". Поэтому я считаю, что это еще один убедительный аргумент в пользу позиции России относительно того, что на нее давить не стоит", - заявил руководитель Бюро военно-политического анализа.

Безэкипажное подводное изделие "Посейдон"

Путин в 2018 году сообщил, что страна разрабатывает виды стратегического оружия, против которых бесполезны системы противоракетной обороны (ПРО). Испытанные Россией крылатая ракета "Буревестник" и подводный аппарат "Посейдон" с ядерными силовыми установками используют иные способы доставки к цели специальной боевой части. При этом "Посейдон" мощнее, чем перспективная российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат". Также Путин сообщал, что ядерный подводный дрон способен двигаться на очень большой глубине с низким уровнем шума и практически неуязвим.