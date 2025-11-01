ВС РФ уничтожили группу британских наемников ВСУ на рубцовском направлении

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российские подразделения уничтожили группу наемников из Великобритании 3-го армейского корпуса ВСУ в боях на рубцовском направлении специальной военной операции, выяснил ТАСС на основе анализа открытых данных.

Согласно опубликованной информации, среди ликвидированных британских наемников числятся уроженцы Северной Ирландии Ли Джонстон и Кори Доэрти, а также Джонатан Рэндл из Бирмингема и Кэмерон Макфарлейн из Саутпорта.

Кроме того, ТАСС удалось обнаружить данные об уничтожении на рубцовском направлении шведского наемника Антона Эрика Йонаса Эстермана и гражданина США Шона Энтони Кржижановски.