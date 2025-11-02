Ветеран СВО Дорошин: западные компоненты широко используют в украинских БПЛА

Военный отметил технологические изменения в тактике применения беспилотников противником

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Анализ трофейных украинских беспилотников показывает широкое применение западных компонентов и технологий, включая новые частоты управления и концепцию "дронов-авианосцев". Об этом ТАСС сообщил прямой потомок Романовых, ветеран СВО, бывший замкомандира полка БПЛА "Буревестник" Гавриил Дорошин.

"Если говорить о БПЛА, то, конечно, мы получаем вражеские изделия на обработку, чтобы понять, что как работает и прочее. Сталкиваемся с тем, что все компоненты, запчасти для этих беспилотников - не только летающих, но и наземных, а также катеров - там уже максимально западная технология: made in UK, made in France, made in USA и прочее", - рассказал Дорошин.

Он также отметил технологические изменения в тактике применения БПЛА противником.

"Ну и вообще технологически меняется - за 8 000 [МГц] частоты управления улетели", - добавил ветеран.

При этом Дорошин указал на уязвимость используемой радиосвязи.

"Радиосвязь на самом деле очень неудобная система, потому что она глушится очень легко. Приходится постоянно менять те частоты, на которых ты работаешь, потому что новые частоты привозят - пару недель, потом все", - пояснил он.