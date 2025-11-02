Пистолет Лебедева концерна "Калашников" пробил навылет канадский кевларовый шлем

Этот шлем имеет уровень защиты IIIa по классификации НАТО

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Пистолет Лебедева (ПЛК) производства концерна "Калашников" пробил навылет пятью боеприпасами канадский кевларовый шлем. Фотографии есть в распоряжении ТАСС.

Канадский кевларовый шлем cg634 взят российскими бойцами как трофей в районе Соледара. На фотографиях, предоставленных ТАСС концерном, видно, что шлем пробит насквозь в пяти местах. Для этого использовались боеприпасы 7н21 из пистолета Лебедева. Тесты проводились в Подмосковье. Шлем был пробит с расстояния 10 м.

Этот шлем имеет уровень защиты IIIa по классификации НАТО и выдерживает попадание пистолетных пуль калибра .357 SIG и .44 Magnum. Канада поставляет его Вооруженным силам Украины.

Как сообщал ранее ведущий конструктор Дмитрий Лебедев, линейка пистолетов ПЛК постоянно совершенствуется на основе обратной связи от пользователей из зоны СВО. Он также отмечал, что семейство его пистолетов благодаря некоторым конструкторским решениям получилось эргономичнее, чем ближайший конкурент - австрийский пистолет "Глок".