Боец Токарев эвакуировал пятерых раненых сослуживцев с поля боя

Благодаря действиям гвардии младшего сержанта удалось спасти жизни российских военнослужащих

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Гвардии младший сержант ВС России Алексей Токарев лично эвакуировал пятерых раненых сослуживцев с поля боя и оказал им первую медицинскую помощь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе штурма укреплений ВСУ группа эвакуации под командованием гвардии младшего сержанта Алексея Токарева попала под интенсивный артиллерийский обстрел противника. Несмотря на это, гвардии младший сержант Токарев проявил исключительное самообладание и профессионализм. Он лично оказал первую помощь пятерым раненым военнослужащим, получившим осколочные ранения, и, рискуя собственной жизнью, вынес их из-под огня в безопасное место", - рассказали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что благодаря отважным и решительным действиям гвардии младшего сержанта Токарева жизни российских военнослужащих были спасены.

В Минобороны также рассказали о ефрейторе Тимофее Ковригине, который незаметно проник в опорный пункт противника и ликвидировал несколько военнослужащих ВСУ. "В решающий момент боя, опираясь на знание местности и боевой опыт, ефрейтор Ковригин незаметно проник к южному выходу опорного пункта по траншее и первым ворвался внутрь. Его стремительные и решительные действия дезорганизовали сопротивление противника, позволив перейти к ближнему бою. Ефрейтор Ковригин лично уничтожил двух боевиков огнем из стрелкового оружия и гранатой, подавив огневые точки, препятствовавшие продвижению группы", - отметили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе ожесточенного боя ефрейтор Ковригин, метко прикрывая товарищей, не давал противнику закрепиться в укрытиях и помог группе безопасно закрепиться на критически важной позиции.