Азовец заявил, что рад оказаться в плену у ВС РФ

Военнопленный Максим Кастогрис рассказал, что украинские военнослужащие избивают и унижают пленных российских солдат, снимая все на видео и распространяя записи в интернете

Редакция сайта ТАСС

© Оперативный простор/ ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Украинский военнопленный Максим Кастогрис из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной на базе полка "Азов" (признан террористическим, запрещен в РФ) рассказал, что российские военные относятся к пленным намного лучше, чем военные ВСУ к пленным российским бойцам. Видео беседы с ним есть в распоряжении ТАСС.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Я очень рад, что попал в плен и остался жив. Хорошие условия. Если честно, ждал что будет хуже. Думал, что будут бить, будут пытать. Комбат рассказывал, что издевались над вашими ребятами, которые попали в плен", - рассказал он.

По словам азовца, украинские военнослужащие избивают и унижают пленных российских солдат, снимая все на видео и распространяя записи в интернете.

Кастогрис также призвал своих сослуживцев не жертвовать собой ради интересов Зеленского и сложить оружие.