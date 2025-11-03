Уралвагонзавод запатентовал дистанционно-управляемое артиллерийское орудие

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Инженеры "Завода №9" (входит в УВЗ) запатентовали дистанционный артиллерийский модуль с барабанным механизмом. С соответствующим документом ознакомился корреспондент ТАСС.

Разработка представляет собой дистанционно управляемый артиллерийский модуль с установленным на основании орудием и системой его управления. Специалисты предприятия отмечают, что изделие может применяться как на средствах передвижения различного типа, так и на неподвижном основании.

"Вышеназванное орудие имеет механизм заряжания револьверного типа, включающий обойму для размещения элементов выстрелов, расположенный так, что при откате после выстрела откатная часть ствола заходит в свободное пространство барабана, а при заряжании стопорится на линии досылания элементов выстрелов в ствол, где механизм поворота обоймы с досылателем выполняют подготовку к выстрелу, при этом положения капсул с элементами выстрела при зарядке контролируются соответствующими датчиками", - говорится в патенте.

Авторы информируют, что основными задачами орудия являются обеспечение огневой поддержки войсковых подразделений, охрана и оборона военных объектов и мест дислокации. "На предлагаемую конструкцию разработана конструкторская документация, выпущен опытный экземпляр и проводится подготовка к его испытаниям на полигоне", - подчеркивается в документе.