Группировка "Запад" за сутки уничтожила 38 тяжелых квадрокоптеров ВСУ

Бойцы группировки также поразили 22 беспилотника самолетного типа противника

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск сбили 22 беспилотника самолетного типа и 38 тяжелых квадрокоптеров противника за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 4 управляемые авиационные бомбы, 22 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 38 тяжелых квадрокоптеров", - сказал он.