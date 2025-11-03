Группировка "Запад" за сутки уничтожила 38 тяжелых квадрокоптеров ВСУ
Редакция сайта ТАСС
02:03
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск сбили 22 беспилотника самолетного типа и 38 тяжелых квадрокоптеров противника за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 4 управляемые авиационные бомбы, 22 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 38 тяжелых квадрокоптеров", - сказал он.