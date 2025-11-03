ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Российские военные "Центра" эвакуировали жителей Красноармейска в тыл

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российские военные группировки войск "Центр" эвакуировали мирных жителей Красноармейска из зоны боевых действий в тыловые районы. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ведомство также показало кадры эвакуации военнослужащими группировки войск "Центр" мирных жителей.

"Военнослужащие группировки войск "Центр" контролировали маршрут движения, сопровождали жителей окруженного города и помогли им покинуть зону активных боевых действий", - сказали в Минобороны. 