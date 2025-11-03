Марочко: ВС РФ не дали ВСУ прорвать оборону у Юнаковки, Киев понес потери

Военный эксперт отметил, что в районе Алексеевки у российских сил есть "небольшие успехи", однако противник не прекращает контратаковать

ЛУГАНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие не дали Вооруженным силам Украины прорвать оборону у Юнаковки в Сумской области. Во время боев Киев понес большие потери, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо сумского направления: акцент немножко сместился западнее Юнаковки. Сейчас самые активные действия происходят на участке Кондратовка - Алексеевка. Здесь противник предпринимал неоднократные попытки прорвать нашу оборонительную линию и вернуть ранее утраченные позиции. Однако его замысел не был реализован. Все попытки были отбиты нашими военнослужащими, и противник не достиг желаемого результата, лишь понес большие потери на данном участке", - сказал он.

Марочко отметил, что в районе Алексеевки у российских сил есть "небольшие успехи", однако ВСУ не прекращают контратаковать.