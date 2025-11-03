В Новоалександровке российский дрон уничтожил немецкий танк

По словам бойца с позывным Кречет, удар пришелся под башню машины

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 3 ноября. /ТАСС/. Российский оператор БПЛА в Новоалександровке Днепропетровской области уничтожил дроном танк. Как рассказал ТАСС оператор-наводчик 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Кречет, предположительно, это был немецкий танк "Тигр".

"В ходе освобождения населенного пункта Новоалександровка во время свободной охоты был замечен, случайно обнаружен танк противника, предположительно, "Тигр". Передвигался он по открытке (открытой местности - прим. ТАСС) и, соответственно, незамедлительно по нему был нанесен удар. Танк сгорел", - рассказал боец.

По его словам, удар пришелся под башню танка, вместе с которым уничтожен и десант.

Об освобождении Новоалександровки в Минобороны РФ сообщили 31 октября.