Военнослужащие ВСУ 13 раз ранили жителя Красноармейска в спину и голову

Житель Красноармейска Валерий Жуков смог эвакуироваться из города благодаря российским военным

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Житель Красноармейска Валерий Жуков был ранен 13 раз в результате обстрелов ВСУ, но смог эвакуироваться благодаря российским военным.

"12 ранений в спину, в голову одно. Рука уже все, не работает. Там вот такой осколок. Тут три, там четыре. В ногу один, в голову. И пальцы не работают", - рассказал он на видео, предоставленном ТАСС в Минобороны РФ.

Также он рассказал, что ранее, когда в городе было много украинских военных, сюда приезжали иностранные журналисты.

"Нас ранили. А тот [украинский военный], видимо, понимает английский, с автоматом, который впереди был. Он [журналист] такой упакованный был, в шлеме. Он ему говорит: а что он тут остался, не уходит? Я говорю: слышишь, куда я буду ходить? Я дома, куда я пойду? Это моя земля", - отметил он, уточнив, что именно так объяснил иностранным журналистам причины нежелания эвакуироваться на Украину.

Как сообщили в Минобороны России, военнослужащие группировки "Центр" эвакуировали мирных жителей Красноармейска из зоны активных боевых действий в тыловые районы. Они контролировали маршрут движения, сопровождали жителей окруженного города и помогли им покинуть зону активных боевых действий.