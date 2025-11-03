Боец Местный: БПЛА "Молния-ПВО" развивает скорость в 220 км/ч

В Минобороны отметили высокую эффективность, мобильность и надежность комплекса в борьбе с низколетящими целями противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Антидроновый беспилотник "Молния-ПВО" развивает скорость от 200 до 220 км/ч и отличается от других модификаций своей маневренностью, рассказали российские военные в видео, предоставленном Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Молния-ПВО" отличается тем, что развивает большую скорость, она шустрее, энергичнее - в целом очень хорошая птица. Она наводится на дистанционном управлении. Скорость она развивает около 200-220 км/ч", - сказал оператор БПЛА с позывным Местный.

В военном ведомстве сообщили, что расчет "Молнии-ПВО" успешно перехватил и уничтожил тяжелый дрон противника на краснолиманском направлении СВО. "Расчет беспилотного летательного аппарата "Молния ПВО" отдельного батальона беспилотных систем 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил тяжелый беспилотный летательный аппарат ВСУ на краснолиманском направлении в зоне СВО", - сказали в министерстве.

Этот эпизод подтверждает высокую эффективность, мобильность и надежность комплекса в борьбе с низколетящими целями противника, отметили в МО РФ.