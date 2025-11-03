Штурмовик Либер: ВСУ в Новоалександровке заставляли жителей разминировать поля

Боец также рассказал, что в населенном пункте было найдено много тел мирных жителей

ДОНЕЦК, 3 ноября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие в Новоалександровке Днепропетровской области заставляли местных жителей разминировать поля и носить тела погибших украинских военнослужащих, рассказал ТАСС штурмовик 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Либер.

"На каждом участке дома мирные жители находились. Уже пожилые мужчины, женщины. Мы их эвакуировали. Ну и они нам рассказывали, как вообще они в живых остались. Их испытывали как рабов, заставляли поля разминировать. <...> Помогали там их [украинских] вытаскивать, погибших, раненых", - рассказал боец.

По его словам, в Новоалександровке также было найдено много тел мирных жителей.

Об освобождении Новоалександровки в Минобороны РФ сообщили 31 октября.