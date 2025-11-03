Местный житель Жуков: в Красноармейске люди прятались от ВСУ в храме

Житель города также рассказал, что в населенном пункте ждали ВС РФ с августа 2024 года

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Житель города Красноармейска Валерий Жуков, которого эвакуировали в безопасную зону российские военные, рассказал в видео, предоставленном ТАСС Минобороны России, что горожане прятались в храме от ВСУ после того, как их выгнали из подвалов домов.

Оказавшись в безопасности, Жуков поделился, что был ранен и из-за этого перебрался из Новогродовки в Красноармейск для прохождения лечения. Он отметил, что видел много солдат ВСУ в городе, и что в последнее время они начали прятаться по подвалам.

"Сидел у друга на квартире, потом в подвал перебрались в доме 5-этажном. Они пришли вечером, говорят, что вы тут делаете, уходите отсюда. А куда мы пойдем? Потом 2-3 мины во двор прилетело, все повыносило, все окна, двери. Потом прибежали эти (бойцы ВСУ - прим. ТАСС), спилили болгаркой двери и выгнали. Хоть и бабушки там были, и на костылях, все равно выгоняли нас с подвалов. И [мы] пошли в другое место. Потом на храме остановились", - рассказал он.

По его словам, в храме находятся пожилые люди, почти всем около 70 лет. "Мало того, там еще у нас есть и собака, и кошек собрали в храме. Пособирались, кормим там", - добавил он.

Жуков сказал также, что они ждали ВС РФ больше года, с августа 2024 года. "Сидел в подвале, ждал [прихода российской армии], с августа 2024 года", - поделился он.

Как сообщили в Минобороны России, военнослужащие группировки "Центр" эвакуировали мирных жителей Красноармейска из зоны активных боевых действий в тыловые районы. Они контролировали маршрут движения, сопровождали жителей окруженного города и помогли им покинуть зону активных боевых действий.