Для захода в Новоалександровку ВС РФ преодолели более 25 километров

ДОНЕЦК, 3 ноября. /ТАСС/. Российские штурмовики для захода в населенный пункт Новоалександровка Днепропетровской области преодолели более 25 километров, рассказал ТАСС военнослужащий 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Урал.

"Завозили людей малыми группами, в среднем в сутки где-то 5-6 раз. Преодолевали расстояние по километражу примерно 25 километров", - рассказал боец.

По словам военнослужащего, дальше к позициям бойцы двигались пешком, используя противодронные пончо.

Об освобождении Новоалександровки в Минобороны РФ сообщили 31 октября.