ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

Боевую задачу выполнили военные группировки войск "Запад"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российские артиллеристы Западной группировки войск уничтожили пункты управления беспилотниками противника в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторами разведывательных БПЛА были обнаружены перемещения расчетов БПЛА ВСУ и подвоз материальных средств к позициям противника. После проведенной доразведки координаты были переданы расчетам артиллерии, которые нанесли точные удары по выявленным пунктам управления", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что украинские формирования развернули свои позиции в жилой зоне, выгнав местных жителей, в связи с чем артиллеристам группировки пришлось действовать предельно аккуратно и поражать цели с максимальной точностью.