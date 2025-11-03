ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Операторы дронов группировки войск "Центр" сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчеты БПЛА группировки войск "Центр" сорвали ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО. В ходе боевой работы операторы БПЛА алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки "Центр" продолжают проводить системную работу по уничтожению живой силы формирований ВСУ", - сказали там.

Расчеты FPV-дронов наносят неожиданные одиночные удары по блиндажам противника ночью. При обнаружении скопления живой силы, пытающейся укрыться в лесном массиве, группы ударных дронов вылетают на поражение и последовательным огневым воздействием уничтожают укрытия и рассредоточенных украинских боевиков.

Вместе с тем расчеты БПЛА коптерного типа выслеживают малые группы противника на маршрутах ротации и точными сбросами боеприпасов уничтожают противника. Таким образом обороняющиеся подразделения ВСУ не могут произвести смену личного состава.

Точечная боевая работа расчетов БПЛА по уничтожению техники и личного состава противника значительно истощает ВСУ. Также это обеспечивает необходимый темп наступления и позволяет подразделениям планомерно продвигаться вглубь обороны противника на данном направлении, отметили в ведомстве.

Кроме того, как рассказали в Минобороны, операторы разведывательных дронов 60-го отдельного гвардейского мотострелкового батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" выявили вражеский танк. "Преодолев воздействие систем РЭБ противника, операторы ударных дронов нанесли точные удары, оперативно уничтожив вражеский танк", - уточнили в МО РФ.