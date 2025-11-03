ВСУ вспышками от выстрелов выдали позиции своих гаубиц на Днепропетровщине

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" вычислили и уничтожили артиллерийские орудия противника, которые выдали свое местоположение вспышками от выстрелов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Разведывательные БПЛА группировки войск "Восток" обнаружили позицию противника по вспышке выстрела. После проведения доразведки и уточнения координат команду на уничтожение передали расчетам FPV-дронов, которые и нанесли точные удары по орудиям", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что в результате нанесенных ударов удалось уничтожить несколько артиллерийских установок ВСУ. Кроме того, была зафиксирована детонация боеприпасов противника.