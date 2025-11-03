Группировка "Восток" за сутки уничтожила четыре пункта управления БПЛА
Редакция сайта ТАСС
02:14
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток" за сутки составили девять станций спутниковой связи Starlink и четыре пункта управления беспилотниками. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.
"В течение суток противник потерял самоходную артиллерийскую установку, 13 автомобилей, 2 пункта боепитания, 9 станций спутниковой связи Starlink и 4 пункта управления беспилотной авиацией", - сказал он.