Группировка "Восток" за сутки уничтожила четыре пункта управления БПЛА

Бойцы группировки также поразили девять станций Starlink

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток" за сутки составили девять станций спутниковой связи Starlink и четыре пункта управления беспилотниками. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В течение суток противник потерял самоходную артиллерийскую установку, 13 автомобилей, 2 пункта боепитания, 9 станций спутниковой связи Starlink и 4 пункта управления беспилотной авиацией", - сказал он.