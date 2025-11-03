В Запорожской области ВС РФ готовятся к штурмовым действиям на мотоциклах

Бойцы группировки войск "Днепр" отрабатывают навыки ведения штурмовых действий на полигоне в тыловом районе региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие мотострелкового полка гвардейской 58-й армии группировки войск "Днепр" на полигоне в тыловом районе в Запорожской области отрабатывают навыки ведения штурмовых действий с использованием мотоциклов на пересеченной местности и эвакуации на них раненных. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Мототехника позволяет бойцам быстро и незаметно добираться до позиций противника. Кроме того, двухколесный транспорт маневреннее и менее уязвим для воздушных и артиллерийских атак противника", - отметили в военном ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны, регулярные тренировки на полигонах дают военнослужащим реакцию и умение управлять мотоциклом в экстремальных условиях, что в дальнейшем поможет им при выполнении боевых задач.

"Метод достаточно эффективный. Проходим подготовку: обучение езде на мотоциклах, выдвижение наших [штурмовых] групп, эвакуация раненных на мотоциклах. Метод показывает положительные результаты. Мотоциклы мощные, спортивные, хорошая резина, поэтому достаточно проходимые в тех условиях, в которых несем службу", - рассказал журналистам командир взвода с позывным Синоптик.