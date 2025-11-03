ВС РФ в Харьковской области уничтожили бронемашину ВСУ при попытке перемещения

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Север" в Харьковской области уничтожили бронемашину ВСУ при попытке перемещения на линии соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ходе боевой работы в зоне проведения специальной военной операции на территории Харьковской области операторами разведывательных БПЛА группировки войск "Север" были вскрыты маршруты для проведения ротации живой силы формирований ВСУ.

"В режиме свободной охоты операторы ударных дронов успешно уничтожили украинский бронеавтомобиль с живой силой противника, предпринявших попытку перемещения на линии боевого соприкосновения", - сказали там.