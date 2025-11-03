ВСУ оставили в живых двоих жителей Новоалександровки при условии сотрудничества

ДОНЕЦК, 3 ноября. /ТАСС/. Жители населенного пункта Новоалександровка Днепропетровской области передавали ВСУ ложные координаты российских военнослужащих. Как рассказал ТАСС штурмовик 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Либер, при условии сотрудничества с ВСУ двоих мирных жителей оставили в живых.

"Когда мы зашли в деревню, мы ходили по подвалам, смотрели, досматривали. Искали мирное население, выживших. Дошли до одного подвала. Мужчина оттуда вышел лет тридцати, раненый. Вот мы подошли, он говорит, у него в подвале сидит еще матушка лет 60. Взяли у них телефоны и они рассказали, что их оставили в живых при условии, что они будут передавать координаты наши. Получилось так, что они давали неверные координаты, не наши. Просто, посторонние", - сказал штурмовик.

Он добавил, что мужчину и его мать ВСУ оставили в живых при условии помощи украинским военнослужащим.

Об освобождении Новоалександровки в Минобороны РФ сообщили 31 октября.