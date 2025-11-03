Боец ВС РФ скрыл ранение, чтобы завести на фронт сослуживцев

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 3 ноября. /ТАСС/. Боец группировки войск "Восток" скрыл от командира ранение, которое получил при атаке дрона ВСУ, чтобы выполнить задачу и завезти штурмовиков на позиции под Новоалександровку в Днепропетровской области. Как рассказал ТАСС участник операции, военнослужащий 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Урал, в его задачи входил подвоз личного состава и обеспечения на линию фронта.

"Я завозил штурмовиков в определенный квадрат у Новоалександровки. На обратном пути меня атаковал дрон. Взорвался рядом, я ранение получил. Уполз в лесополку, закатил мотоцикл, переждал, пока улетит второй дрон и отправился обратно на базу. О ранении не сказал [командиру].

Забрал еще ребят и отправился обратно на позиции", - сказал боец.

О сложном осколочном ранении военнослужащего стало известно только после полного выполнения боевой задачи.

Об освобождении Новоалександровки в Минобороны РФ сообщили 31 октября.