Ивановские десантники уничтожили дом с пехотой ВСУ на правобережье Днепра

По пункту временной дислокации противника российские военнослужащие ударили с помощью дрона "Молния-2"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Расчет ударного беспилотника "Молния-2" Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожил оборудованный в заброшенном доме пункт временной дислокации (ПВД) пехоты противника на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет ударного беспилотного летательного аппарата "Молния-2" Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожил ПВД ВСУ на каховском направлении в Херсонской области. После запуска "Молнии-2", снаряженной противотанковой миной ТМ-62, оператор преодолел водный рубеж и, профессионально управляя беспилотником, точно поразил цель, оставив под развалинами дома до отделения украинских военных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ПВД противника был оборудован в заброшенном доме, а его местоположение было раскрыто с помощью разведывательного беспилотника.