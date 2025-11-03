Штурмовик Либер: в Новоалександровке двое солдат ВСУ сдались в плен
Редакция сайта ТАСС
02:14
ДОНЕЦК, 3 ноября. /ТАСС/. Двое украинских военнослужащих сдались в плен в Новоалександровке Днепропетровской области, рассказал ТАСС штурмовик 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Либер.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Два пацана [солдаты ВСУ] молодых вышли [сдаваться], одному - 19 лет, второму - 21 год", - рассказал боец.
По его словам, радиоэфир ВСУ помог выполнить целый ряд тактически важных задач для освобождения Новоалександровки.
Об освобождении Новоалександровки в Минобороны РФ сообщили 31 октября.