Штурмовик Либер: в Новоалександровке двое солдат ВСУ сдались в плен

ДОНЕЦК, 3 ноября. /ТАСС/. Двое украинских военнослужащих сдались в плен в Новоалександровке Днепропетровской области, рассказал ТАСС штурмовик 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Либер.

"Два пацана [солдаты ВСУ] молодых вышли [сдаваться], одному - 19 лет, второму - 21 год", - рассказал боец.

По его словам, радиоэфир ВСУ помог выполнить целый ряд тактически важных задач для освобождения Новоалександровки.

Об освобождении Новоалександровки в Минобороны РФ сообщили 31 октября.