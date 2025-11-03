Марочко: ВСУ в боях у ЛНР за неделю потеряли 4,2 тыс. солдат и наемников

Наибольший ущерб противнику нанесли военные группировки войск "Запад", сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины, включая иностранных наемников, в боях на рубежах Луганской Народной Республики за минувшую неделю составили 4,2 тыс. человек. Наибольший ущерб противнику нанесли военные группировки войск "Запад", сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок "Север", "Юг" и "Запад" за отчетный промежуток времени составили порядка 4 250 украинских боевиков и наемников. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности группировки войск "Запад", действующей на купянском, боровском, краснолиманском направлениях а также на оккупированном вооруженными формированиями Украины участке в ЛНР", - сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.

Военный эксперт добавил, что за упомянутый период российские бойцы уничтожили 84 единицы танков и различных боевых бронированных машин, 50 орудий полевой артиллерии, 70 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 80 складов боеприпасов, горючего и материальных средств и более 300 единиц автомобильной техники.