Марочко: ВС РФ начали зачистку к востоку от Красного Лимана и на юге Северска

Военный эксперт также сообщил, что за минувшую неделю бойцы ВС РФ улучшили тактическое положение, продвинулись в глубину обороны противника

ЛУГАНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Российские штурмовики, вклинившись за минувшую неделю в оборону Вооруженных сил Украины, начали зачистку восточных окрестностей Красного Лимана (украинское название - Лиман) и юга Северска Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"На краснолиманском и северском направлениях в ходе продвижения наших войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Также, проломив оборону противника на ряде участков, передовые штурмовые группы ВС РФ вклинились в оборону ВСУ и начали зачистку окрестностей восточнее Красного Лимана и на юге Северска", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что за минувшую неделю бойцы ВС РФ улучшили тактическое положение, продвинулись в глубину обороны противника, в том числе освободив Садовое в Харьковской области. Кроме того, российская армия наносила комбинированные, групповые, сосредоточенные удары по украинским военным объектам и объектам двойного назначения, пунктам временной дислокации ВСУ, националистов и иностранных наемников.