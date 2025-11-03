ТАСС: у Садков в ВСУ отмечаются паника и бегство с позиций
Редакция сайта ТАСС
03:31
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Панические настроения и бегство с позиций отмечаются в рядах ВСУ в районе Садков Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"В районе Садков из-за отсутствия снабжения и регулярного огневого воздействия бойцов "Севера" по позициям ВСУ у личного состава противника отмечаются случаи панических атак и бегства с позиций", - сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что комплексным огневым поражением сорвано три попытки выдвижения штурмовых групп ВСУ в направлении Юнаковки, Алексеевки и Варачино.