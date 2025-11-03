ВСУ превратили православный монастырь в укрепрайон в селе Никольское в ДНР

Насельница Свято-Николаевского Успенского женского монастыря монахиня Варвара сообщила, что несмотря на постоянные обстрелы, обитатели монастыря не покинули его

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие превратили православный монастырь в селе Никольское в ДНР в укрепленный район. Об этом ТАСС рассказала насельница Свято-Николаевского Успенского женского монастыря монахиня Варвара.

"Не ожидали мы, что эти боевые действия вот так затянутся на нашей территории. Начало было трагическим, потому что здесь был укрепрайон украинской армии. И вот первый бой 12 марта произошел прямо под стенами нашего монастыря, у ворот нашего монастыря", - сказала она.

По ее словам, несмотря на постоянные обстрелы, обитатели монастыря не покинули его. "Господь укрепил нас и дал нам силы остаться здесь. Благодаря этому остались братья с нами и сестры, священники, дьяконы, ни на один день не прекратились службы", - отметила монахиня.

Свято-Николаевский Успенский женский монастырь в ДНР построен в 1998 году схиархимандритом Зосимом, монастырь подвергается регулярным атакам со стороны украинских военнослужащих.

Ранее директор Фонда поддержки христианской культуры и наследия Егор Скопенко рассказал ТАСС, что в результате атак ВСУ в Донбассе уничтожено порядка 200 православных храмов, некоторые из них разрушены полностью и не подлежат восстановлению. К настоящему времени удалось отремонтировать 48 храмов.