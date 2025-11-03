Марочко: у Запада паника после испытаний "Буревестника" и "Посейдона"

Военный эксперт отметил, что новейшие системы вооружения опережают западные "на десятилетия"

ЛУГАНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Запад находится в панике после проведенных Россией испытаний новейших систем "Буревестник" и "Посейдон", поскольку понимает, что "отстал на десятилетия" от РФ в разработке вооружений. Такое мнение выразил в разговоре с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее Марочко сообщил ТАСС, что системы "Посейдон" и "Буревестник" делают безопасность России неоспоримой на десятилетия вперед.

"Сейчас даже без ядерной составляющей - это очень грозное оружие, поскольку даже кинетический удар от их боеприпасов приводит к очень серьезным последствиям. А если еще и учесть какие-то заряды, в том числе и ядерные, то это вообще очень и очень смертоносное оружие. Так что сейчас недаром на Западе, в том числе в Соединенных Штатах, наблюдаются панические настроения, поскольку они прекрасно понимают, что отстали на десятилетия от Российской Федерации", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия успешно испытала безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергоустановкой. По словам главы государства, он намного превосходит по мощности перспективную межконтинентальную ракету "Сармат".

Перед этим начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе государства о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник", которая во время испытаний 21 октября находилась в воздухе около 15 часов и преодолела расстояние в 14 тыс. км.