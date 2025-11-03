Над регионами России за ночь сбили 64 украинских БПЛА
04:12
обновлено 04:18
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 64 украинских БПЛА над регионами России.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 23:00 2 ноября до 07:00 мск 3 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппаратов: 29 БПЛА - над территорией Ростовской области, 29 БПЛА - над территорией Саратовской области, 4 БПЛА - над территорией Волгоградской области, 1 БПЛА - над территорией Белгородской области и 1 БПЛА - над территорией Ставропольского края", - сообщили в военном ведомстве.