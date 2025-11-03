ТАСС: в украинском спецназе "Дозор" служат не закончившие вуз курсанты

В российских силовых структурах сообщили, что одного из таких ликвидировали накануне

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Курсанты, не завершившие обучение в вузах, выполняют задачи на командирских должностях в составе спецназа "Дозор" 10-го погранотряда Госпогранслужбы Украины. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении в составе спецназа "Дозор" 10-го пого ГПСУ на командирских должностях выполняют боевые задачи офицеры, не завершившие до конца программу обучения в вузах. Один из них был ликвидирован накануне", - сказал собеседник агентства.