Бойцы Южной группировки войск уничтожили пехоту и пункт управления БПЛА

Боевую задачу выполнили операторы ударных беспилотников группировки

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников Южной группировки войск уничтожили живую силу и пункт управления беспилотниками противника в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе выполнения боевых задач операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА. Также операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии уничтожили пункт временной дислокации и живую силу противника", - говорится в сообщении.