Окруженные в районе Купянска украинские военные продолжают сдаваться в плен
06:26
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Окруженные в районе Купянска украинские военные продолжают сдаваться в плен российским войскам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен подразделениям группировки войск "Запад", участвующим в операции по уничтожению окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области", - говорится в сообщении.