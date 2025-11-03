Окруженные в районе Купянска украинские военные продолжают сдаваться в плен

Группировка войск "Запад" участвует в операции по уничтожению формирований ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Окруженные в районе Купянска украинские военные продолжают сдаваться в плен российским войскам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен подразделениям группировки войск "Запад", участвующим в операции по уничтожению окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области", - говорится в сообщении.