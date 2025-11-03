ВСУ потеряли 6 пунктов управления БПЛА, 2 НТРК и квадроцикл возле Константиновки

В Минобороны также рассказали, что из-за нанесения ударов не менее 12 солдат ВСУ были уничтожены

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили шесть пунктов управления беспилотной авиацией с личным составом, две роботизированные платформы и квадроцикл ВСУ на константиновском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ДНР в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе н. п. Константиновка операторами БПЛА Южной группировки войск было обнаружено шесть пунктов управления БПЛА с военнослужащими ВСУ. Незамедлительно было принято решение на их уничтожение. В результате нанесения по ним ударов артиллерии и FPV-дронов пункты управления БПЛА и не менее 12 солдат ВСУ были уничтожены", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также рассказали об уничтожении расчетами FPV-дронов близ Константиновки двух наземных транспортных робототехнических комплексов (НТРК), доставлявших боеприпасы и провизию для ВСУ, и квадроцикла противника.