Пленный из ВСУ сообщил об угрозах расстрелом за попытку сдачи в плен в Купянске

Солдат 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Роман Крутько рассказал, что такие намерения его командования вынудили искать нестандартные пути спасения из окружения

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Командование ВСУ угрожало расстрелом своим военнослужащим за попытку сдачи в плен в районе Купянска. Об этом сообщил солдат 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Роман Крутько, сдавшийся в плен российским бойцам группировки войск "Запад".

"Командование обещало нам расстрел за попытку побега или сдачи в плен", - рассказал Крутько на видео, опубликованном Минобороны РФ.

По его словам, такие угрозы вынудили солдат искать нестандартные пути спасения. "Решение о сдаче было принято как единственный шанс на жизнь в условиях полного окружения. Все переправы были под контролем российских войск. Мы не ели несколько дней, рации сели, боеприпасы и провизия закончились", - добавил пленный.

В Минобороны уточнили, что Крутько воспользовался инструкцией из листовок, сброшенных российскими военными, и вышел к позициям ВС РФ с белым флагом вместе с другими солдатами своего подразделения.