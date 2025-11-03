Кимаковский: ВСУ под Димитровом рассматривают варианты бегства и сдачи в плен

Советник главы ДНР сообщил, что несколько групп солдат ВСУ остались без снабжения, командование игнорирует просьбы военнослужащих о помощи

ДОНЕЦК, 3 ноября. /ТАСС/. Оставшиеся без снабжения солдаты ВСУ под Димитровом рассматривают возможность бегства или сдачи в плен, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Боевики вооруженных формирований Украины, которые продолжительное время остаются без снабжения под Димитровом, рассматривают возможность дезертировать или сдаться в плен", - заявил Кимаковский.

Ранее Кимаковский сообщил, что под Димитровом несколько групп солдат ВСУ остались без снабжения, командование игнорирует просьбы военнослужащих о помощи.