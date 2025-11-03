Бойцы РФ уничтожили пехоту и технику ВСУ на краматорско-дружковском направлении

В Минобороны информировали, что водитель автомобиля пытался увернуться от российского дрона, но не справился с управлением и вылетел с дороги

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников Южной группировки войск уничтожили средства управления дронами, автомобиль и пехоту противника на краматорско-дружковском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краматорско-дружковском направлении в ходе выполнения боевых задач операторы FPV-дронов 17-й артиллерийской бригады большой мощности Южной группировки войск уничтожили три антенны управления БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении.

В Минобороны также информировали, что на краматорско-дружковском направлении операторы ударных беспилотников 77-го отдельного мотострелкового полка уничтожили автомобиль с пехотой противника.

Отмечается, что водитель автомобиля пытался увернуться от российского дрона, но не справился с управлением и вылетел с дороги, после чего транспорт вместе с военными был уничтожен несколькими точными ударами.